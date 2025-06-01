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«Крылья Советов» близки к назначению Магомеда Адиева на пост главного тренера

«Крылья Советов» близки к назначению Магомеда Адиева на пост главного тренера
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«Крылья Советов» близки к согласованию назначения Магомеда Адиева на пост главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Решение о назначении Адиева должны утвердить в ближайшее время. В таком случае Сергей Булатов войдёт в тренерский штаб нового тренера.

Напомним, Сергей Булатов был одним из помощников бывшего главного тренера самарцев Игоря Осинькина.

Магомед Адиев ранее стал исполняющим обязанности главного тренера «Химок». Подмосковная команда по итогам сезона-2024/2025 заняла в турнирной таблице 12-ю строчку, расположившись в двух очках от зоны стыковых матчей.

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