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«Спартак» объявил об уходе полузащитника Михаила Игнатова

«Спартак» объявил об уходе полузащитника Михаила Игнатова
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«Спартак» в своём телеграм-канале объявил об уходе из клуба 25-летнего полузащитника Михаила Игнатова.

«Спартак» расстаётся с Михаилом Игнатовым. Полузащитник покидает наш клуб в связи с истечением срока контракта. Благодарим Михаила за годы, проведённые в «Спартаке», и желаем успешного продолжения карьеры!» — говорится в сообщении клуба.

Игнатов является выпускником академии красно-белых. В составе взрослой команды «Спартака» полузащитник принял участие в 132 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 16 результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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