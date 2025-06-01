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Между Николичем и Онопко произошёл конфликт в Суперфинале Кубка России «Ростов» — ЦСКА

В первом тайме Суперфинала Кубка России сезона-2024/2025 произошёл конфликт между тренерами ЦСКА и «Ростова» Марко Николичем и Виктором Онопко. Команды играют на стадионе «Лужники» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

По ходу первой половины игры между Николичем и Онопко возникло недопонимание. Специалисты обменялись агрессивными репликами в адрес друг друга.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На девятой минуте полузащитник армейцев Иван Обляков дальним ударом открыл счёт в игре. Арбитр Левников отменил взятие ворот из-за офсайда у защитника Мойзеса. Просмотр эпизода командой VAR занял без малого семь минут (6 минут и 52 секунды).