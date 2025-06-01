Дэвид Бекхэм раскритиковал поведение игроков «МЮ» в азиатском турне

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм заявил, что недоволен происходящим в своей бывшей команде и раскритиковал поведение игроков «красных дьяволов» в азиатском турне.

«Тяжёлые времена. Мне не нравятся некоторые вещи, которые происходят в клубе. Главное – это игра на поле, но, честно говоря, многое из того, что я вижу, не устраивает меня как болельщика, который любит «Манчестер Юнайтед». Вы должны представлять эмблему. Вот в чём дело. Я видел много случаев, когда игроки действовали неправильно.

Мы осознавали, что значит играть за «Манчестер Юнайтед». Мы понимали, что значит эта эмблема. Куда бы мы ни отправлялись, будь то в Европе или Азии, мы уважали болельщиков. Мы уважали тот факт, что они приходили и платили деньги, чтобы увидеть нас, получить автограф или сфотографироваться. Нужно уважать это», – приводит слова Бекхэма Daily Mail со ссылкой CBS.

Напомним, после матча со звёздами Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре (0:1) полузащитник «МЮ» Амад Диалло показал средний палец фанатам. Позже сообщалось, что футболист так отреагировал на оскорбления.