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Суперфинал Кубка России «Ростов» — ЦСКА проходит с ограниченными возможностями VAR

Суперфинал Кубка России «Ростов» — ЦСКА проходит с ограниченными возможностями VAR
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Суперфинал Фонбет Кубка России сезона-2024/2025 между «Ростовом» и ЦСКА проходит с ограниченными возможностями VAR. Команды встречаются на стадионе «Лужники» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

Об ограничениях в работе VAR зрителям игры сообщили на стадионе. Соответствующее послание появилось на табло стадиона.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На девятой минуте игры полузащитник армейцев Иван Обляков дальним ударом открыл счёт в игре. Арбитр Левников отменил взятие ворот из-за офсайда у защитника Мойзеса.

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