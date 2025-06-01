Суперфинал Кубка России «Ростов» — ЦСКА проходит с ограниченными возможностями VAR

Суперфинал Фонбет Кубка России сезона-2024/2025 между «Ростовом» и ЦСКА проходит с ограниченными возможностями VAR. Команды встречаются на стадионе «Лужники» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Об ограничениях в работе VAR зрителям игры сообщили на стадионе. Соответствующее послание появилось на табло стадиона.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На девятой минуте игры полузащитник армейцев Иван Обляков дальним ударом открыл счёт в игре. Арбитр Левников отменил взятие ворот из-за офсайда у защитника Мойзеса.