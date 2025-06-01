Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дезире Дуэ — лучший молодой игрок Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025

Дезире Дуэ — лучший молодой игрок Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

19-летний французский крайний нападающий «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ признан лучшим молодым футболистом Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Группа технических наблюдателей организации прокомментировала свой выбор.

«Дуэ стал открытием в этом сезоне. Он совершил невероятный прорыв в плей-офф, дойдя до финала и получив звание лучшего игрока матча в субботу вечером (в финале Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата»), став первым подростком, забившим дважды в финале. Здорово иметь образцы для подражания, которые могут вдохновить других молодых игроков блистать в будущем», — сообщается на официальном сайте УЕФА.

В прошедшем сезоне Лиги чемпионов на счету Дуэ 16 матчей, пять голов и пять результативных передач.

Материалы по теме
«Он был лицом «ПСЖ». Тренер сборной Франции Дешам оценил игру Дуэ в финале Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android