Дезире Дуэ — лучший молодой игрок Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025

19-летний французский крайний нападающий «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ признан лучшим молодым футболистом Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Группа технических наблюдателей организации прокомментировала свой выбор.

«Дуэ стал открытием в этом сезоне. Он совершил невероятный прорыв в плей-офф, дойдя до финала и получив звание лучшего игрока матча в субботу вечером (в финале Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата»), став первым подростком, забившим дважды в финале. Здорово иметь образцы для подражания, которые могут вдохновить других молодых игроков блистать в будущем», — сообщается на официальном сайте УЕФА.

В прошедшем сезоне Лиги чемпионов на счету Дуэ 16 матчей, пять голов и пять результативных передач.