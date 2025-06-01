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Усман Дембеле признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2024/2025

Усман Дембеле признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2024/2025
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Французский нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле признан лучшим игроком Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба турнира в социальной сети X (ранее Twitter).

28-летний форвард провёл в турнире 15 матчей, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. В финальной встрече Дембеле записал на свой счёт два голевых паса.

Напомним, «ПСЖ» одержал победу в Лиге чемпионов в субботу, 31 мая, разгромив в финале миланский «Интер» со счётом 5:0. Эта победа стала для парижского клуба первой в истории турнира.

В прошлом сезоне звание лучшего игрока Лиги чемпионов получил бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

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