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Андрей Мостовой назвал весёлой ситуацию со скандированием кричалки про «Спартак»

Андрей Мостовой назвал весёлой ситуацию со скандированием кричалки про «Спартак»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о том, что он зарядил оскорбительную кричалку про московский «Спартак» на фанатской трибуне сине-бело-голубых. Видео распространилось в социальных сетях.

«Была мысль за всё извиниться. Нет неуважения к «Спартаку». Я не видел, что меня снимают. Хотел просто завести фанатов. Это было необдуманное решение.

Для меня это весёлая ситуация с учётом того, где я играю. От болельщиков весёлых сообщений не было, конечно. Когда на «Сапсане» приехал в Москву, меня «нормально» встретили, кричали нецензурные слова», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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