Нападающий «Зенита» Мостовой: не сказал бы, что «Краснодар» показывал чемпионскую игру

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о победе «Краснодара» в сезоне-2024/2025. Очный матч команд состоялся в 24-м туре Российской Премьер-Лиги и завершился волевой разгромной победой сине-бело-голубых (4:1).

«Не сказал бы, что «Краснодар» показывал чемпионскую игру. Думаю, мы в очном матче всё показали.

Не было такого, что мы 100% станем чемпионами. Все понимали, что 100-летие, что надо побить рекорд. Успокоенности не было», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» впервые в своей истории завоевал золотые медали РПЛ, набрав 67 очков в 30 турах. «Зенит» расположился на второй строчке в итоговой таблице с 66 очками.