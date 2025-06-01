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Нападающий «Зенита» Мостовой: не сказал бы, что «Краснодар» показывал чемпионскую игру

Нападающий «Зенита» Мостовой: не сказал бы, что «Краснодар» показывал чемпионскую игру
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о победе «Краснодара» в сезоне-2024/2025. Очный матч команд состоялся в 24-м туре Российской Премьер-Лиги и завершился волевой разгромной победой сине-бело-голубых (4:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Не сказал бы, что «Краснодар» показывал чемпионскую игру. Думаю, мы в очном матче всё показали.

Не было такого, что мы 100% станем чемпионами. Все понимали, что 100-летие, что надо побить рекорд. Успокоенности не было», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» впервые в своей истории завоевал золотые медали РПЛ, набрав 67 очков в 30 турах. «Зенит» расположился на второй строчке в итоговой таблице с 66 очками.

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