«Прославишься сильнее, чем игрой в футбол». Андрей Мостовой — о кричалке про «Спартак»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой дал комментарий касательно эпизода, в котором он зарядил оскорбительную кричалку про московский «Спартак» на фанатской трибуне сине-бело-голубых. Видео распространилось в социальных сетях.

«Таким сильнее прославишься, чем игрой в футбол. В нашей стране это так работает, футболом особо не прославишься. Дима Баринов написал: «Легенда».

Я не продолжал фразу, я её завёл, начал, а дальше за меня всё сделали. Неправильно, что я так сделал. Но у меня не было никакого неуважения к футбольному клубу «Спартак». Впредь я больше так делать не буду», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.