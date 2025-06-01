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Андрей Мостовой: если Карпин возглавит «Динамо», у «Зенита» появится сильный конкурент

Андрей Мостовой: если Карпин возглавит «Динамо», у «Зенита» появится сильный конкурент
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера московского «Динамо».

«Если Карпин возглавит «Динамо», то у нас появится очень сильный конкурент. Даже с ребятами в сборной это обсуждали», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее появилась информация, что Валерий Карпин договаривается с бело-голубыми по условиям личного соглашения. Специалист покинул «Ростов» в феврале текущего года перед стартом весенней части Российской Премьер-Лиги. До этого момента он совмещал клубную работу с тренерской деятельностью в сборной России.

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