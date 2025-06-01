«Брентфорд» близок к покупке вратаря «Ливерпуля» — Sky Sports

Голкипер «Ливерпуля» Кивин Келлехер близок к переходу в «Брентфорд». Об этом сообщает Sky Sports.

Согласно источнику, «пчёлы» согласовали трансфер ирландского вратаря за £ 12,5 млн. В данной сделке предусмотрены и бонусы, если необходимые для этого условия будут активированы. Общая стоимость перехода в таком случае составит £ 18 млн. Ожидается, что Келлехер пройдёт медицинский осмотр уже в понедельник. «Лидс Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед» также претендуют на Кивина, но «Брентфорд» является фаворитом в этой гонке.

Как только этот трансфер состоится, вратарь Марк Флеккен перейдёт в «Байер». Стоимость этой сделки оценивается в £ 11 млн с учётом бонусов.