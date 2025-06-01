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Вратарь «Краснодара» Агкацев рассказал, как поздравил Сафонова с победой в Лиге чемпионов

Вратарь «Краснодара» Агкацев рассказал, как поздравил Сафонова с победой в Лиге чемпионов
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, как поздравил голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова с победой в Лиге чемпионов. Ранее Сафонов также выступал за «быков». В финальном матче Лиги чемпионов парижане разгромили «Интер» со счётом 5:0.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

— Конечно, поздравил Мотю с победой в Лиге чемпионов. Пообщались, вчера созванивались по видеосвязи. Показал мне чемпионскую раздевалку, как праздновали. Всё было красиво. Он мне позвонил, я ему позвонил — уже традиция.

— Чья чемпионская раздевалка круче: «Краснодара» или «ПСЖ»?
— Я у них в раздевалке не был. У нас было весело, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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