Вратарь «Краснодара» Агкацев рассказал, как поздравил Сафонова с победой в Лиге чемпионов
Поделиться
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, как поздравил голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова с победой в Лиге чемпионов. Ранее Сафонов также выступал за «быков». В финальном матче Лиги чемпионов парижане разгромили «Интер» со счётом 5:0.
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
— Конечно, поздравил Мотю с победой в Лиге чемпионов. Пообщались, вчера созванивались по видеосвязи. Показал мне чемпионскую раздевалку, как праздновали. Всё было красиво. Он мне позвонил, я ему позвонил — уже традиция.
— Чья чемпионская раздевалка круче: «Краснодара» или «ПСЖ»?
— Я у них в раздевалке не был. У нас было весело, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 июня 2025
-
20:55
-
20:53
-
20:52
-
20:50
-
20:47
-
20:46
-
20:46
-
20:39
-
20:36
-
20:31
-
20:31
-
20:27
-
20:21
-
20:13
-
20:09
-
20:03
-
20:02
-
19:56
-
19:48
-
19:46
-
19:43
-
19:42
-
19:37
-
19:32
-
19:31
-
19:30
-
19:27
-
19:25
-
19:25
-
19:19
-
19:17
-
19:05
-
19:03
-
19:03
-
19:00