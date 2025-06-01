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УЕФА опубликовал символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2024/2025

УЕФА опубликовал символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2024/2025
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2024/2025. В команду вошли семь футболистов «ПСЖ», два игрока «Барселоны» и по одному представителю «Интера» и «Арсенала».

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Маркиньос («ПСЖ»), Алессандро Бастони («Интер»), Нуну Мендеш («ПСЖ»).

Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Деклан Райс («Арсенал»).

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Рафинья («Барселона»).

Напомним, в субботу, 31 мая, в финале «ПСЖ» одержал победу над миланским «Интером» со счётом 5:0. Эта победа стала для парижского клуба первой в истории турнира.

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