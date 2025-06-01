ЦСКА победил «Ростов» в серии пенальти и завоевал Кубок России

Завершился Суперфинал Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встречались «Ростов» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). К исходу двух таймов счёт был 0:0. В серии пенальти сильнее оказались футболисты ЦСКА — 4:3.

На девятой минуте игры полузащитник армейцев Иван Обляков дальним ударом открыл счёт в игре. Арбитр Левников отменил взятие ворот из-за офсайда у защитника Мойзеса. Победный гол в серии пенальти забил защитник Милан Гаич.

Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок России в девятый раз в своей истории и сравнялся по количеству побед с «Локомотивом».