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Ростов — ЦСКА: результат матча 1 июня 2025, счет 0:0, 3:4 пен, Суперфинал Кубка России 2025

ЦСКА победил «Ростов» в серии пенальти и завоевал Кубок России
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Завершился Суперфинал Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встречались «Ростов» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). К исходу двух таймов счёт был 0:0. В серии пенальти сильнее оказались футболисты ЦСКА — 4:3.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

На девятой минуте игры полузащитник армейцев Иван Обляков дальним ударом открыл счёт в игре. Арбитр Левников отменил взятие ворот из-за офсайда у защитника Мойзеса. Победный гол в серии пенальти забил защитник Милан Гаич.

Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок России в девятый раз в своей истории и сравнялся по количеству побед с «Локомотивом».

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