«Ростов» во второй раз в истории проиграл в финале Кубка России

«Ростов» уступил ЦСКА в Суперфинале Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. В основное время команды голов не забили, а в серии пенальти сильнее оказались армейцы (4:3). Это второе поражение жёлто-синих в решающем матче данного турнира. Ранее южане проиграли московскому «Спартаку» в финале Кубка страны сезона-2002/2003 со счётом 0:1.

В кампании-2024/2025 «Ростов» на пути в финал вышел из группы с «Локомотивом», «Химками» и «Оренбургом». В 1/4 финала южане одолели «Спартак», в полуфинале Пути РПЛ жёлто-синие уступили «Зениту» и оказались в сетке Пути регионов. В полуфинале ростовчане переиграли «Локомотив», а в финале Пути регионов команда снова победила «Спартак». В решающем матче «Ростов» проиграл ЦСКА.