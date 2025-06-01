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Марко Николич стал вторым иностранным тренером, завоевавшим Кубок России с ЦСКА

Марко Николич стал вторым иностранным тренером, завоевавшим Кубок России с ЦСКА
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Сербский специалист Марко Николич стал вторым иностранным тренером, который завоевал Кубок России с ЦСКА. Сегодня, 1 июня, армейцы в серии пенальти победили «Ростов» (0:0, 4:3 пен.) в Суперфинале Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

Первым иностранным тренером, ставшим обладателем Кубка вместе с ЦСКА, был бразильский специалист Зико в сезоне-2008/2009.

Напомним, ранее Николич был признан лучшим тренером турнира в сезоне-2024/2025.

Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года. По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги армейцы набрали 59 очков и финишировали на третьей строчке турнирной таблицы, выиграв бронзовые медали чемпионата.

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