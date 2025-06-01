Марко Николич стал вторым иностранным тренером, завоевавшим Кубок России с ЦСКА

Сербский специалист Марко Николич стал вторым иностранным тренером, который завоевал Кубок России с ЦСКА. Сегодня, 1 июня, армейцы в серии пенальти победили «Ростов» (0:0, 4:3 пен.) в Суперфинале Фонбет Кубка России.

Первым иностранным тренером, ставшим обладателем Кубка вместе с ЦСКА, был бразильский специалист Зико в сезоне-2008/2009.

Напомним, ранее Николич был признан лучшим тренером турнира в сезоне-2024/2025.

Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года. По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги армейцы набрали 59 очков и финишировали на третьей строчке турнирной таблицы, выиграв бронзовые медали чемпионата.