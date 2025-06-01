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Акинфеев в восьмой раз выиграл Кубок России с ЦСКА — это рекорд среди игроков

Акинфеев в восьмой раз выиграл Кубок России с ЦСКА — это рекорд среди игроков
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев одержал свою восьмую победу в Фонбет Кубке России. Суперфинал сезона-2024/2025 проходил на стадионе «Лужники» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). К исходу двух таймов счёт был 0:0. В серии пенальти сильнее оказались футболисты ЦСКА — 4:3.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

Ни один футболист не одерживал победы в Кубке России чаще Акинфеева. В серии пенальти вратарь армейцев отразил удар игрока «Ростова» Алексея Сутормина. Полузащитник Хорен Байрамян попал в штангу.

Никто не одерживал победы в Кубке России чаще ЦСКА и «Локомотива» (по девять раз). Ближайший преследователь — «Зенит» — выигрывал трофей пять раз в своей истории.

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