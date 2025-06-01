Кирьяков: ЦСКА заслужил Кубок игрой, которую демонстрировал весной

Бывший форвард московского «Динамо» Сергей Кирьяков отреагировал на победу ЦСКА в Фонбет Кубке России сезона-2024/2025. В решающем матче армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

«Хотелось бы футбола с большим количеством голевых моментов. Голов не было, за исключением отменённого, но было много борьбы на каждом участке поля. Игра была равной. Пенальти — лотерея. Но когда у тебя в воротах Акинфеев, больше шансов победить в серии пенальти. Выбрал ворота, которые принесли удачу на чемпионате мира. ЦСКА заслужил Кубок! Какой футбол они демонстрировали весной», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.