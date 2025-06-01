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Кирьяков: ЦСКА заслужил Кубок игрой, которую демонстрировал весной

Кирьяков: ЦСКА заслужил Кубок игрой, которую демонстрировал весной
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Бывший форвард московского «Динамо» Сергей Кирьяков отреагировал на победу ЦСКА в Фонбет Кубке России сезона-2024/2025. В решающем матче армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«Хотелось бы футбола с большим количеством голевых моментов. Голов не было, за исключением отменённого, но было много борьбы на каждом участке поля. Игра была равной. Пенальти — лотерея. Но когда у тебя в воротах Акинфеев, больше шансов победить в серии пенальти. Выбрал ворота, которые принесли удачу на чемпионате мира. ЦСКА заслужил Кубок! Какой футбол они демонстрировали весной», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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