Акинфеев стал самым титулованным футболистом России, завоевав 22-й трофей

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал обладателем Фонбет Кубка России сезона-2024/2025 в составе армейцев. Это 22-й трофей в карьере футболиста, что является рекордным показателем для российских игроков. В решающем матче Кубка страны армейцы переиграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

По этому показателю Акинфеев обошёл Сергея Игнашевича и Юрия Жиркова, у которых по 21 трофею.

Акинфеев играет за основную команду красно-синих с 2003 года. За это время вратарь шесть раз становился чемпионом России, восемь раз брал Кубок страны, семь раз завоевал национальный Суперкубок. Помимо этого, в активе голкипера есть победа в Кубке УЕФА.