Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акинфеев стал самым титулованным футболистом России, завоевав 22-й трофей

Акинфеев стал самым титулованным футболистом России, завоевав 22-й трофей
Комментарии

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал обладателем Фонбет Кубка России сезона-2024/2025 в составе армейцев. Это 22-й трофей в карьере футболиста, что является рекордным показателем для российских игроков. В решающем матче Кубка страны армейцы переиграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

По этому показателю Акинфеев обошёл Сергея Игнашевича и Юрия Жиркова, у которых по 21 трофею.

Акинфеев играет за основную команду красно-синих с 2003 года. За это время вратарь шесть раз становился чемпионом России, восемь раз брал Кубок страны, семь раз завоевал национальный Суперкубок. Помимо этого, в активе голкипера есть победа в Кубке УЕФА.

Материалы по теме
Акинфеев занял те самые ворота «Лужников». И взял финальную серию пенальти Кубка для ЦСКА!
Акинфеев занял те самые ворота «Лужников». И взял финальную серию пенальти Кубка для ЦСКА!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android