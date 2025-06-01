Экс-тренер Акинфеева Аджем: Игорь был рождён для трофеев

Бывший тренер ЦСКА Юрий Аджем высказался о победе ЦСКА в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Ростовом» (0:0, 4:3 пен.). Вратарь армейцев Игорь Акинфеев отразил один удар в серии. Ещё один раз мяч после попытки игрока «Ростова» попал в штангу.

«Тороп весь Кубок России играл здорово, но финал есть финал — нужен был опыт. «Ростов» — неплохая команда, где все футболисты бьются. У ЦСКА впереди не было какой-то конкретики. Нападающие должны создавать и сами открываться. В этом плане мне очень нравится молодой пацан Глебов. Он за счёт скорости старается создавать моменты.

Акинфеев был рождён для трофеев. Когда я только был приглашён в дубль ЦСКА, у нас было три вратаря. Два вратаря какие-то были слабые, а Малюков говорит, что третий вратарь — в сборной. Я его не видел три недели, и потом приезжает Акинфеев, которому только исполнилось 15 лет. Он не прыгал, но за счёт быстрых ног сразу же забирал мяч. Я спросил: «Как вы ставили вратарей?» Ответ: «По очереди». Я сказал: «Очередь закончилась, будет играть Игорь». Я сразу говорил, что этот вратарь будет у нас номер один. Передачи у него были лучше, чем у полевых футболистов. Так и сейчас», — сказал Аджем в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Голкипер красно-синих Игорь Акинфеев одержал свою восьмую победу в Кубке России. Это является рекордом среди всех футболистов. ЦСКА выиграл Кубок России в девятый раз в своей истории и сравнялся по количеству побед с «Локомотивом».