Гендиректор ЦСКА Бабаев отреагировал на победу клуба в Кубке России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу клуба в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Ростовом» (0:0, 4:3 пен.).

«Честно говоря, серии пенальти уничтожают очень много нервных клеток. Очень непростой матч, как я и предполагал. «Ростов» очень хорошо подготовился, старался играть в прессинг. У нас было не так много моментов, но они были. Победа закономерная. Серия пенальти часто лотерея, но, на мой взгляд, победила сильнейшая команда. Прекрасно, что поставили такую точку в этом сезоне», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее в финале Пути регионов «Ростов» обыграл московский «Спартак» (2:1), а ЦСКА в финале Пути РПЛ оказался сильнее санкт-петербургского «Зенита» (0:2, 2:0, (4:3 пен.)).