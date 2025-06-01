Глава судейства Мажич сообщил, что РФС начал формирование рейтинга арбитров сезона

Глава судейства РФС Милорад Мажич поделился информацией о формировании рейтинга арбитров сезона.

«Не буду говорить о судейских решениях — это будем анализировать чуть позже. Если говорить по итогам сезона, посмотрим, когда будет список. Надо чуть-чуть подождать. Мы начали уже обсуждать с РФС это», — передаёт слова Мажича корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

По итогам сезона-2024/2025 чемпионом России стал «Краснодар», заработавший 67 очков. На втором месте финишировал «Зенит» с 66 очками, а тройку лидеров замкнул ЦСКА с 59 очками. Кубок страны завоевали армейцы, переигравшие в решающем матче «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).