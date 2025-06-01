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Николич впервые с 2021 года победил «Ростов». ЦСКА завоевал Кубок России

Николич впервые с 2021 года победил «Ростов». ЦСКА завоевал Кубок России
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич впервые с 2021 года обыграл «Ростов». Суперфинал Фонбет Кубка России сезона-2024/2025 проходил на стадионе «Лужники» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). К исходу двух таймов счёт был 0:0. В серии пенальти сильнее оказались футболисты ЦСКА — 4:3.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

В текущем сезоне оба матча Николича с «Ростовом» завершились не в пользу ЦСКА. В 1-м туре команды сыграли вничью (0:0). В игре второго круга в 16-м туре Российской Премьер-Лиги победу праздновали футболисты «Ростова» (2:1).

Никто не одерживал победы в Кубке России чаще ЦСКА и «Локомотива» (по девять раз). Ближайший преследователь — «Зенит» — выигрывал трофей пять раз в своей истории.

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