Глава судейства РФС Мажич заявил, что останется работать в России
Поделиться
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич рассказал, что останется работать в России.
— Вы остаётесь на своей должности?
— Вы читали газеты? Можете посмотреть газеты.
— Был инсайд, но официально не подтверждали. Можете подтвердить, что остаётесь?
— Конечно! Я говорил, что остаюсь в России, — передаёт слова Мажича корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
52-летний сербский арбитр был назначен на пост руководителя департамента судейства РФС в июне 2023 года. В 2018-м году Мажич был главным арбитром финала Лиги чемпионов, в котором встречались мадридский «Реал» и «Ливерпуль».
Комментарии
- 1 июня 2025
-
20:55
-
20:55
-
20:53
-
20:52
-
20:50
-
20:47
-
20:46
-
20:46
-
20:39
-
20:36
-
20:31
-
20:31
-
20:27
-
20:21
-
20:13
-
20:09
-
20:03
-
20:02
-
19:56
-
19:48
-
19:46
-
19:43
-
19:42
-
19:37
-
19:32
-
19:31
-
19:30
-
19:27
-
19:25
-
19:25
-
19:19
-
19:17
-
19:05
-
19:03
-
19:03