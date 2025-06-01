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Глава судейства РФС Мажич заявил, что останется работать в России

Глава судейства РФС Мажич заявил, что останется работать в России
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Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич рассказал, что останется работать в России.

— Вы остаётесь на своей должности?
— Вы читали газеты? Можете посмотреть газеты.

— Был инсайд, но официально не подтверждали. Можете подтвердить, что остаётесь?
— Конечно! Я говорил, что остаюсь в России, — передаёт слова Мажича корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

52-летний сербский арбитр был назначен на пост руководителя департамента судейства РФС в июне 2023 года. В 2018-м году Мажич был главным арбитром финала Лиги чемпионов, в котором встречались мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

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