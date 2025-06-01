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Глава судейства Мажич оценил работу арбитра Левникова в Суперфинале Кубка России

Глава судейства Мажич оценил работу арбитра Левникова в Суперфинале Кубка России
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Глава судейства РФС Милорад Мажич высказался о работе арбитра Кирилла Левникова в Суперфинале Фонбет Кубка России — 2024/2025 между «Ростовом» и ЦСКА. Армейцы одержали победу в серии пенальти (0:0, 4:3 (пен.)).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

— Я сказал, что доволен. Больше не могу ничего сказать. VAR смотрели шесть минут, потому что были технические проблемы на стадионе.

— Многие удивились назначению Левникова на этот матч.
— Я не хочу обсуждать, что говорят люди. Они могут говорить, что хотят. Кирилл заслужил работать в финале, — передаёт слова Мажича корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

На девятой минуте игры полузащитник армейцев Иван Обляков дальним ударом открыл счёт в игре. Арбитр Левников отменил взятие ворот из-за офсайда у защитника Мойзеса.

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