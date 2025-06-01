Венесуэльский форвард ЦСКА Гуарирапа на русском прокомментировал победу в Кубке страны

Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа высказался о победе своей команды в финальном матче Кубка России сезона-2024/2025 с «Ростовом» (0:0, 4:3 пен.). Что примечательно, он это сделал на русском языке.

«Только ЦСКА и победа! Давай!» — сказал Гуарирапа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В финале Пути регионов «Ростов» переиграл московский «Спартак» (2:1), а ЦСКА в финале Пути РПЛ обыграл санкт-петербургский «Зенита» (0:2, 2:0, (4:3 пен.)).

ЦСКА и «Локомотива» по девять раз выигрывали Кубок России — это рекорд. Ближайший преследователь — «Зенит» — брал данный трофей пять раз в своей истории.