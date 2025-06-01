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Гендиректор ЦСКА Бабаев заявил, что Акинфеев точно продолжит играть в следующем сезоне

Гендиректор ЦСКА Бабаев заявил, что Акинфеев точно продолжит играть в следующем сезоне
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заверил, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев точно продолжит играть в следующем сезоне. Сегодня, 1 июня, ЦСКА стал обладателем Фонбет Кубка России, обыграв «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«Игорь спасает в разных воротах. Тут все слова излишни, столько уже о нём сказано. Самое приятное, что он с нами, остаётся в клубе. Надеюсь, ещё будет радовать болельщиков своей игрой. Точно можно сказать, что Игорь будет играть ещё сезон. А там, как захочет сам, насколько позволит физическое состояние. Слава богу, никаких проблем нет», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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