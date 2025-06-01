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Гендиректор ЦСКА: выбор Акинфеева на Суперфинал очевиден — двух мнений быть не может

Гендиректор ЦСКА: выбор Акинфеева на Суперфинал очевиден — двух мнений быть не может
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил выбор голкипера Игоря Акинфеева основным вратарём на Суперфинал Фонбет Кубка России с «Ростовом», завершившийся победой армейцев в серии пенальти (0:0, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«Не удивился, когда не увидел Торопа в старте. Просто я знал. Конечно, посещали многих болельщиков ЦСКА мысли, что он заслужил, команду — тоже. Но выбор был очевиден. Когда Игорь в строю, не может быть двух мнений. У Славы ещё будут матчи», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Основным вратарём ЦСКА в большинстве матчей Кубка России был сменщик Акинфеева Владислав Тороп. Армейцы завоевали трофей в девятый раз в своей истории. Столько же титулов у «Локомотива». Это лучший результат в истории турнира.

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