Видео: победный сейв Игоря Акинфеева в серии пенальти в финале Кубка России

ЦСКА в серии пенальти одержал победу над «Ростовом» в Суперфинале Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. В основное время матч завершился со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались армейцы — 4:3. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отразил один удар в серии, который нанёс нападающий «Ростова» Алексей Сутормин.

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Напомним, ещё один раз мяч после попытки игрока «Ростова» Хорена Байрамяна попал в штангу.

Отметим, что голкипер красно-синих Игорь Акинфеев одержал свою восьмую победу в Кубке России. Это является рекордом среди всех футболистов.