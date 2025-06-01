Марко Николич сообщил, что Владислав Тороп подписал долгосрочный контракт с ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал, что голкипер армейцев Владислав Тороп подписал новый контракт с клубом.

«Слава Тороп два дня назад подписал долгосрочный новый контракт с клубом. До 2030 года, по-моему. Он наше настоящее и наше будущее. Парень 100-процентно правильный», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 1 июня, ЦСКА стал обладателем Фонбет Кубка России, обыграв «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Ранее в финале Пути регионов «Ростов» обыграл московский «Спартак» (2:1), а ЦСКА в финале Пути РПЛ оказался сильнее санкт-петербургского «Зенита» (2:2, 4:3 пен. по сумме двух матчей).