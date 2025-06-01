Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марко Николич сообщил, что Владислав Тороп подписал долгосрочный контракт с ЦСКА

Марко Николич сообщил, что Владислав Тороп подписал долгосрочный контракт с ЦСКА
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал, что голкипер армейцев Владислав Тороп подписал новый контракт с клубом.

«Слава Тороп два дня назад подписал долгосрочный новый контракт с клубом. До 2030 года, по-моему. Он наше настоящее и наше будущее. Парень 100-процентно правильный», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 1 июня, ЦСКА стал обладателем Фонбет Кубка России, обыграв «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Ранее в финале Пути регионов «Ростов» обыграл московский «Спартак» (2:1), а ЦСКА в финале Пути РПЛ оказался сильнее санкт-петербургского «Зенита» (2:2, 4:3 пен. по сумме двух матчей).

Материалы по теме
Акинфеев занял те самые ворота «Лужников». И взял финальную серию пенальти Кубка для ЦСКА!
Акинфеев занял те самые ворота «Лужников». И взял финальную серию пенальти Кубка для ЦСКА!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android