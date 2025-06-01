«Прописать всё в регламенте невозможно». Глава РФС Дюков — о ситуации с «Химками»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал ситуацию с клубом «Химки», который не получил лицензию РФС-1 для участия в следующем сезоне РПЛ.

«Административное решение было принято по футбольному клубу «Химки», теперь будет принято решение, кто их заменит. Прописать всё в регламенте невозможно, и ни одна федерация не пытается это сделать. Это решение принимается лигой. К сожалению, такие ситуации бывают. Не стал бы драматизировать то, что произошло. Мы ждём мнения РПЛ и ФНЛ. После этого исполком примет решение. Возможно, что будет 15 команд, но я в этом сомневаюсь. У РФС и РПЛ не было планов сократить число команд», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.