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Глава РФС Дюков высказался о матчах сборной России с Нигерией и Беларусью

Глава РФС Дюков высказался о матчах сборной России с Нигерией и Беларусью
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о матчах сборной России с Нигерией и Беларусью.

«Я считаю, что матчи с Нигерией и Беларусью важные для нашей сборной. Нигерия — сильный соперник, находится высоко в рейтинге. Мы надеемся на то, что в «Лужниках» будет много зрителей.

В Беларуси открывается новый стадион. У нас есть братский стадион, решили поддержать», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

6 июня команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Нигерией. Эта игра пройдёт на стадионе «Лужники». 10 июня сборная России встретится с Беларусью.

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