Дюков сообщил, что РФС разрешил «Динамо» вести переговоры с Карпиным

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, в каком случае главный тренер сборной России Валерий Карпин может возглавить московское «Динамо».

«Для нас предпочтительно, если бы тренер работал только со сборной. Но с Карпиным есть договорённость, что возможно совмещение, пока сборная не участвует в официальных турнирах. Клуб получил от нас разрешение на переговоры. Если придут к договорённости, мы не будет возражать против совмещения. Но до тех пор, пока сборная не участвует в международных соревнованиях», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» в феврале 2025 года, оставшись во главе сборной России. Ранее в СМИ появилась информация о переговорах между специалистом и московским «Динамо».