В РФС рассказали, когда определятся с местом проведения Суперкубка ЦСКА — «Краснодар»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков дал комментарий касательно выбора места проведения матча за Суперкубок России — 2025, в котором встретятся ЦСКА и «Краснодар».

«12 июня мы определимся относительно того, где проведётся Суперкубок. Есть несколько заявок», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

По итогам сезона-2024/2025 чемпионом России стал «Краснодар», заработавший 67 очков. На втором месте финишировал «Зенит» с 66 очками, а тройку лидеров замкнул ЦСКА с 59 очками. Кубок страны завоевали армейцы, переигравшие в решающем матче «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).