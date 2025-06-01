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В РФС рассказали, когда определятся с местом проведения Суперкубка ЦСКА — «Краснодар»

В РФС рассказали, когда определятся с местом проведения Суперкубка ЦСКА — «Краснодар»
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков дал комментарий касательно выбора места проведения матча за Суперкубок России — 2025, в котором встретятся ЦСКА и «Краснодар».

«12 июня мы определимся относительно того, где проведётся Суперкубок. Есть несколько заявок», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

По итогам сезона-2024/2025 чемпионом России стал «Краснодар», заработавший 67 очков. На втором месте финишировал «Зенит» с 66 очками, а тройку лидеров замкнул ЦСКА с 59 очками. Кубок страны завоевали армейцы, переигравшие в решающем матче «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

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