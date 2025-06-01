Комличенко объявил, что матч с ЦСКА стал последним в составе «Ростова»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко объявил об уходе из клуба после Суперфинала Фонбет Кубка России. В заключительном матче сезона «Ростов» потерпел поражение в серии пенальти с ЦСКА (0:0, 3:4 пен.).

«Всё, это был заключительный матч для меня. Скоро всё узнаете», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее в СМИ появлялась информация о скором уходе Николая Комличенко из «Ростова». Сообщалось, что к форварду проявляет интерес ряд клубов Российской Премьер-Лиги, включая «Краснодар», воспитанником которого он является. Кроме того, в качестве возможного места продолжения карьеры Комличенко назывался московский «Локомотив».