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Комличенко объявил, что матч с ЦСКА стал последним в составе «Ростова»

Комличенко объявил, что матч с ЦСКА стал последним в составе «Ростова»
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Форвард «Ростова» Николай Комличенко объявил об уходе из клуба после Суперфинала Фонбет Кубка России. В заключительном матче сезона «Ростов» потерпел поражение в серии пенальти с ЦСКА (0:0, 3:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«Всё, это был заключительный матч для меня. Скоро всё узнаете», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее в СМИ появлялась информация о скором уходе Николая Комличенко из «Ростова». Сообщалось, что к форварду проявляет интерес ряд клубов Российской Премьер-Лиги, включая «Краснодар», воспитанником которого он является. Кроме того, в качестве возможного места продолжения карьеры Комличенко назывался московский «Локомотив».

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