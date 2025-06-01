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Александр Гришин: мы в очередной раз убедились в способностях Игоря Акинфеева

Александр Гришин: мы в очередной раз убедились в способностях Игоря Акинфеева
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Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о победе армейцев в Фонбет Кубке России. В Суперфинале ЦСКА обыграл «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«Игра в финале получилась достаточно скучной. Не думаю, что она запомнится как одна из самых красивых в истории Кубка России. Но это финал, где ЦСКА добился победы. Армейцы были фаворитами, но «Ростов» показал хорошую игру в обороне, поэтому моментов у команд было немного. Пенальти — это пенальти. Я ещё до матча говорил, что в старте должен выходить Акинфеев. Мы в очередной раз убедились в его способностях. Но не стоит принижать достоинства бьющих, ребята забили свои мячи.

Если бы гол ЦСКА засчитали, игра бы раскрылась и мы бы увидели совсем другой футбол. «Ростову» надо было бы забивать, а ЦСКА начал бы действовать на контратаках — была бы более интересная игра. Мы посмотрели в студии повтор, там было нарушение», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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