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Глава РФС Дюков поздравил ЦСКА с завоеванием Кубка России

Глава РФС Дюков поздравил ЦСКА с завоеванием Кубка России
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поздравил ЦСКА с победой в Кубке России. В решающем матче армейцы переиграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«Настоящий финал, игра была напряжённая. Поздравляю ЦСКА и болельщиков клуба. Заслуженно выиграли Кубок. Победил сильнейший», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В Кубке России сезона-2024/2025 ЦСКА вышел из группы с «Ахматом», «Краснодаром» и клубом «Пари Нижний Новгород». В 1/4 финала армейцы оказались сильнее «Рубина», в полуфинале Пути РПЛ красно-синие переиграли московское «Динамо», в финале сетки ЦСКА обыграл «Зенит». В решающей встрече москвичи одолели «Ростов».

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