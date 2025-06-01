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Миралем Пьянич высказался о возможном продлении контракта с ЦСКА

Миралем Пьянич высказался о возможном продлении контракта с ЦСКА
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Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, когда будет принимать решение о месте для продолжения карьеры.

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01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«Посмотрим после сезона, останусь ли я в команде. Поговорим с клубом. Хочу ли я? Я знаю, что они хотят. Мне решать, но сначала я отдохну с семьёй, а потом буду решать», — сказал Пьянич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Миралем Пьянич перебрался в ЦСКА летом прошлого года и заключил контракт на один сезон. Вместе с армейцами экс-полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» завоевал Фонбет Кубок России сезона-2024/2025. В финальном матче хавбек провёл на поле все 90 минут.

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