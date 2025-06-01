Миралем Пьянич высказался о возможном продлении контракта с ЦСКА

Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, когда будет принимать решение о месте для продолжения карьеры.

«Посмотрим после сезона, останусь ли я в команде. Поговорим с клубом. Хочу ли я? Я знаю, что они хотят. Мне решать, но сначала я отдохну с семьёй, а потом буду решать», — сказал Пьянич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Миралем Пьянич перебрался в ЦСКА летом прошлого года и заключил контракт на один сезон. Вместе с армейцами экс-полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» завоевал Фонбет Кубок России сезона-2024/2025. В финальном матче хавбек провёл на поле все 90 минут.