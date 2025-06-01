Агент Комличенко высказался об уходе нападающего из «Ростова»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Николая Комличенко, высказался об уходе игрока из южного клуба. Сегодня, 1 июня, Комличенко объявил об уходе из клуба после Суперфинала Фонбет Кубка России. В заключительном матче сезона «Ростов» потерпел поражение в серии пенальти с ЦСКА (0:0, 3:4 пен.).

— Николай заслужил перейти в топ-клуб. Он со всем уважением относится к «Ростову», руководству клуба в лице Арташеса Арутюнянца, Алексея Рыскина, всего тренерского штаба и всего персонала. Николай очень тепло и с большим уважением относится ко всем. Но настал период, когда нужно сделать шаг вперёд. Плюсом накладывается нестабильность в руководстве, которая была в последнее время. Это будоражило и волновало не только Николая, но и всю команду. Но, повторюсь, настал момент сделать шаг вперёд.

— Речь идёт о московской команде?

— Скоро всё узнаете, — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что к форварду проявляет интерес ряд клубов Российской Премьер-Лиги, в их числе «Краснодар» и «Локомотив».