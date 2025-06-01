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Защитник ЦСКА Гаич поделился, о чём думал во время решающего пенальти в Кубке России

Защитник ЦСКА Гаич поделился, о чём думал во время решающего пенальти в Кубке России
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Защитник московского ЦСКА Милан Гаич высказался о победе армейцев над «Ростовом» в Суперфинале Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Столичный клуб завоевал трофей в серии пенальти (0:0, 4:3 (пен.)), а сербский защитник реализовал решающий удар.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

— Что было в голове, когда бил финальный пенальти?
— Я был уверен на 100%, не было других вариантов. Мы готовились к этому весь год, чтобы забрать трофей. У нас не было других вариантов, даже если будет меньше отпуск, — сказал Гаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

ЦСКА завоевал Кубок России в девятый раз в своей истории, что является рекордом турнира. Столько же титулов у московского «Локомотива».

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