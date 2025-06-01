Тренер ЦСКА Николич: в следующем году меня устраивает только чемпионство — выпью за это

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после победы в Фонбет Кубке России высказался о следующем сезоне. Сегодня, 1 июня, в Суперфинале Кубка России ЦСКА обыграл «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

«Посмотрим, что будет в следующем году. У меня уже две бронзы, серебро и два Кубка. И только золотое чемпионство устраивает в следующем году. За это я выпью сейчас!» — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

По итогам сезона-2024/2025 РПЛ чемпионом страны стал «Краснодар», заработавший 67 очков. На втором месте финишировал «Зенит» с 66 очками, а тройку лидеров замкнул ЦСКА с 59 очками.