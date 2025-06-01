Тренер ЦСКА Николич: в следующем году меня устраивает только чемпионство — выпью за это
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после победы в Фонбет Кубке России высказался о следующем сезоне. Сегодня, 1 июня, в Суперфинале Кубка России ЦСКА обыграл «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).
Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва
«Посмотрим, что будет в следующем году. У меня уже две бронзы, серебро и два Кубка. И только золотое чемпионство устраивает в следующем году. За это я выпью сейчас!» — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
По итогам сезона-2024/2025 РПЛ чемпионом страны стал «Краснодар», заработавший 67 очков. На втором месте финишировал «Зенит» с 66 очками, а тройку лидеров замкнул ЦСКА с 59 очками.
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