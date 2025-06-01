Игроки ЦСКА получили трофей за победу в Кубке России

Завершился Суперфинал Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встречались «Ростов» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 0:0, 4:3 пен. и в девятый раз выиграл Кубок России. После игры состоялась церемония награждения.

Ранее в финале Пути регионов «Ростов» обыграл московский «Спартак» (2:1), а ЦСКА в финале Пути РПЛ оказался сильнее санкт-петербургского «Зенита» (2:2, 4:3 пен. по сумме двух матчей).

В прошлом розыгрыше турнира победу одержал «Зенит». В Суперфинале Кубка России сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.