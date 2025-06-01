Чанов: уверенность Акинфеева передаётся игрокам ЦСКА, у Торопа впереди хорошее будущее

Экс-тренер вратарей тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов высказался об игре голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Ростовом» (0:0, 4:3 (пен.)).

«Игорь — не феномен, это личное доказательство того, что есть такой вратарь, как Акинфеев. Когда начались разговоры, ставить с «Ростовом» Торопа или Игоря… Это финал! Никакие эксперименты не подходят — уверенность Игоря передаётся остальным футболистам команды. Тороп хорошо растёт, мы с ним постоянно на связи. Думаю, впереди у него хорошее будущее. Он знает, с кем работает. Игорь умеет объяснить и показать, а также не стоит забывать Крамаренко», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Основным вратарём ЦСКА в большинстве матчей Кубка России был сменщик Акинфеева Владислав Тороп. Армейцы завоевали трофей в девятый раз в своей истории. Столько же титулов у «Локомотива». Это лучший результат в истории турнира.