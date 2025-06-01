Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Просто слёзы». Эмоции игроков «Ростова» после поражения в Суперфинале Кубка России. Фото

«Просто слёзы». Эмоции игроков «Ростова» после поражения в Суперфинале Кубка России. Фото
Комментарии

Некоторые игроки «Ростова» не сдержали слёз после поражения от ЦСКА в Суперфинале Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. В основное время команды голов не забили, а в серии пенальти сильнее оказались армейцы (0:0, 4:3 пен).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«Просто слёзы… Вы самые фантастические и невероятные, вы – наша победа!» — написано в сообщении в телеграм-канале «Ростова».

Фото: ФК «Ростов»

Фото: ФК «Ростов»

Фото: ФК «Ростов»

В нынешнем сезоне розыгрыша Кубка России «Ростов» вышел из группы с «Локомотивом», «Химками» и «Оренбургом». В 1/4 финала южане обыграли «Спартак», в полуфинале Пути РПЛ жёлто-синие уступили «Зениту» и продолжили участие в Пути регионов, где в 1/2 финала ростовчане переиграли «Локомотив», а в финале Пути регионов команда снова победила «Спартак».

Материалы по теме
Акинфеев занял те самые ворота «Лужников». И взял финальную серию пенальти Кубка для ЦСКА!
Акинфеев занял те самые ворота «Лужников». И взял финальную серию пенальти Кубка для ЦСКА!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android