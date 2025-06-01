«Просто слёзы». Эмоции игроков «Ростова» после поражения в Суперфинале Кубка России. Фото

Некоторые игроки «Ростова» не сдержали слёз после поражения от ЦСКА в Суперфинале Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. В основное время команды голов не забили, а в серии пенальти сильнее оказались армейцы (0:0, 4:3 пен).

«Просто слёзы… Вы самые фантастические и невероятные, вы – наша победа!» — написано в сообщении в телеграм-канале «Ростова».

Фото: ФК «Ростов»

Фото: ФК «Ростов»

Фото: ФК «Ростов»

В нынешнем сезоне розыгрыша Кубка России «Ростов» вышел из группы с «Локомотивом», «Химками» и «Оренбургом». В 1/4 финала южане обыграли «Спартак», в полуфинале Пути РПЛ жёлто-синие уступили «Зениту» и продолжили участие в Пути регионов, где в 1/2 финала ростовчане переиграли «Локомотив», а в финале Пути регионов команда снова победила «Спартак».