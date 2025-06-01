Сутормин: я подвёл команду — «Ростов» мог рассчитывать на победу над ЦСКА

Футболист «Ростова» Алексей Сутормин принёс извинения после проигрыша команды в Суперфинале Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:0, 3:4 (пен.)). Полузащитник не реализовал свою попытку в серии пенальти. С его ударом справился голкипер армейцев Игорь Акинфеев.

«В первую очередь извинюсь перед всеми, перед командой и городом. Ошибка понятна, я подвёл команду. В финале тяжело всегда проигрывать. Сегодня мы могли рассчитывать на победу», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Поражение от ЦСКА стало для «Ростова» вторым в истории в финалах Кубка России. Ранее южане проиграли московскому «Спартаку» в финале Кубка страны сезона-2002/2003 со счётом 0:1.