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Сутормин: я подвёл команду — «Ростов» мог рассчитывать на победу над ЦСКА

Сутормин: я подвёл команду — «Ростов» мог рассчитывать на победу над ЦСКА
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Футболист «Ростова» Алексей Сутормин принёс извинения после проигрыша команды в Суперфинале Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:0, 3:4 (пен.)). Полузащитник не реализовал свою попытку в серии пенальти. С его ударом справился голкипер армейцев Игорь Акинфеев.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«В первую очередь извинюсь перед всеми, перед командой и городом. Ошибка понятна, я подвёл команду. В финале тяжело всегда проигрывать. Сегодня мы могли рассчитывать на победу», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Поражение от ЦСКА стало для «Ростова» вторым в истории в финалах Кубка России. Ранее южане проиграли московскому «Спартаку» в финале Кубка страны сезона-2002/2003 со счётом 0:1.

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