Чанов оценил достижение Акинфеева, ставшего самым титулованным игроком России
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Экс-тренер вратарей тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов прокомментировал достижение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, который стал самым титулованным футболистом России. Ранее армейцы выиграли Кубок России сезона-2024/2025, переиграв в финальном матче «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).
Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва
«Здорово, что Игорь стал самым титулованным футболистом в истории России. Я счастлив, что мой воспитанник достиг таких достижений. Он заслуживает этого тем, как работает, играет и относится ко всем — это настоящее. Это просто так сверху не падает», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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