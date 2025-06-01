Чанов оценил достижение Акинфеева, ставшего самым титулованным игроком России

Экс-тренер вратарей тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов прокомментировал достижение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, который стал самым титулованным футболистом России. Ранее армейцы выиграли Кубок России сезона-2024/2025, переиграв в финальном матче «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

«Здорово, что Игорь стал самым титулованным футболистом в истории России. Я счастлив, что мой воспитанник достиг таких достижений. Он заслуживает этого тем, как работает, играет и относится ко всем — это настоящее. Это просто так сверху не падает», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.