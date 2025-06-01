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Игрок «Зенита» Сутормин высказался о будущем после окончания аренды в «Ростове»

Игрок «Зенита» Сутормин высказался о будущем после окончания аренды в «Ростове»
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Футболист «Ростова» Алексей Сутормин, права на которого принадлежат «Зениту», высказался о своём будущем после окончания аренды в южном клубе.

«Пока не знаю насчёт своего будущего. Будем разговаривать с агентом, какие есть варианты и что будет в дальнейшем», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В нынешнем сезоне 31-летний полузащитник сыграл за «Ростов» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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