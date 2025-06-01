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Пьянич прокомментировал победу ЦСКА в Фонбет Кубке России

Пьянич прокомментировал победу ЦСКА в Фонбет Кубке России
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Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич высказался о победе своей команды в Суперфинале Фонбет Кубка России. В решающем матче армейцы переиграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«Великолепно! Мы очень рады. Конец сезона, мы боролись за титул и выиграли его! Это большой шаг, хороший прогресс для команды. Мы играли в хороший футбол. Возможно, могли сделать что-то лучше, но, если сравнивать с тем сезоном, мы сделали большой шаг», — передаёт слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Миралем Пьянич перешёл в ЦСКА летом прошлого года и подписал контракт на один сезон. На протяжении своей карьеры футболист также четыре раза становился чемпионом Италии, дважды брал Кубок Италии и один раз Суперкубок этой страны. Помимо этого, в активе игрока есть Кубок Испании, Суперкубок Турции, Кубок и Суперкубок ОАЭ.

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