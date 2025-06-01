Пьянич прокомментировал победу ЦСКА в Фонбет Кубке России

Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич высказался о победе своей команды в Суперфинале Фонбет Кубка России. В решающем матче армейцы переиграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

«Великолепно! Мы очень рады. Конец сезона, мы боролись за титул и выиграли его! Это большой шаг, хороший прогресс для команды. Мы играли в хороший футбол. Возможно, могли сделать что-то лучше, но, если сравнивать с тем сезоном, мы сделали большой шаг», — передаёт слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Миралем Пьянич перешёл в ЦСКА летом прошлого года и подписал контракт на один сезон. На протяжении своей карьеры футболист также четыре раза становился чемпионом Италии, дважды брал Кубок Италии и один раз Суперкубок этой страны. Помимо этого, в активе игрока есть Кубок Испании, Суперкубок Турции, Кубок и Суперкубок ОАЭ.