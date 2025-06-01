Пьянич: у ЦСКА хороший состав, чтобы бороться за чемпионство в следующем сезоне

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич поделился чемпионскими амбициями после победы над «Ростовом» в серии пенальти (0:0, 4:3 (пен.)) в Суперфинале Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.

«Это Кубок, трофей! Сегодня другие клубы бы тоже хотели оказаться в финале, сражаться за финал. Мы очень рады! Этот трофей сложно выиграть, потому что путь до него долгий. Но лига — что-то особенное. Когда ты выигрываешь там, у тебя другие эмоции. У нашего клуба хороший состав, чтобы бороться в следующем сезоне», — передаёт слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

ЦСКА завоевал Кубок России в девятый раз в своей истории. В Российской Премьер-Лиге армейцы финишировали на третьей строчке с 59 очками.