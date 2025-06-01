Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пьянич: у ЦСКА хороший состав, чтобы бороться за чемпионство в следующем сезоне

Пьянич: у ЦСКА хороший состав, чтобы бороться за чемпионство в следующем сезоне
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич поделился чемпионскими амбициями после победы над «Ростовом» в серии пенальти (0:0, 4:3 (пен.)) в Суперфинале Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«Это Кубок, трофей! Сегодня другие клубы бы тоже хотели оказаться в финале, сражаться за финал. Мы очень рады! Этот трофей сложно выиграть, потому что путь до него долгий. Но лига — что-то особенное. Когда ты выигрываешь там, у тебя другие эмоции. У нашего клуба хороший состав, чтобы бороться в следующем сезоне», — передаёт слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

ЦСКА завоевал Кубок России в девятый раз в своей истории. В Российской Премьер-Лиге армейцы финишировали на третьей строчке с 59 очками.

Материалы по теме
Акинфеев занял те самые ворота «Лужников». И взял финальную серию пенальти Кубка для ЦСКА!
Акинфеев занял те самые ворота «Лужников». И взял финальную серию пенальти Кубка для ЦСКА!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android